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Halil Akbunar’a gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyleyen Papatya, "Halil için de bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirilebilir diyorum. Bu sözümden lütfen yanlış bir şey anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikleri önemlidir. Çünkü o bizim evladımız.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.



