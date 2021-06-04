<p>Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, Halil Akbunar’ın Galatasaray’a transfer olacağı iddialarına cevap verdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
1

Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, Halil Akbunar’ın Galatasaray’a transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

<p>İzmir ekibinin 2. Başkanı Talat Papatya, geçtiğimiz sezon yükseliş yakalayan Halil Akbunar’ın Galatasaray’a transfer olacağını iddialarına beIN Sports ekranlarına konuk olduğu programda açıklık getirdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
2

İzmir ekibinin 2. Başkanı Talat Papatya, geçtiğimiz sezon yükseliş yakalayan Halil Akbunar’ın Galatasaray’a transfer olacağını iddialarına beIN Sports ekranlarına konuk olduğu programda açıklık getirdi.

<p>Galatasaray’ın Halil Akbunar’a ilgisi olduğunun altını çizen Talat Papatya, "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu okuduk. Başkanla bir görüşme yapılacağı bilgisi de var. Resmi anlamda bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Halil ile birçok kulüp yakından ilgileniyor." ifadelerini kullandı.</p><p><br></p>
3

Galatasaray’ın Halil Akbunar’a ilgisi olduğunun altını çizen Talat Papatya, "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu okuduk. Başkanla bir görüşme yapılacağı bilgisi de var. Resmi anlamda bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Halil ile birçok kulüp yakından ilgileniyor." ifadelerini kullandı.


<p>Halil Akbunar’a gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyleyen Papatya, "Halil için de bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirilebilir diyorum. Bu sözümden lütfen yanlış bir şey anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikleri önemlidir. Çünkü o bizim evladımız.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.</p><p><br></p>
4

Halil Akbunar’a gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyleyen Papatya, "Halil için de bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirilebilir diyorum. Bu sözümden lütfen yanlış bir şey anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikleri önemlidir. Çünkü o bizim evladımız.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.


<p>&nbsp;Göztepe alt yapısında yetişen Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla çıktığı 40 maçta 9 gol, 13 asistlik performans sergiledi.<br data-mce-bogus="1"></p>
5

 Göztepe alt yapısında yetişen Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla çıktığı 40 maçta 9 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Video Haberler