Gündemden düşmeyen fenomen avukat Fatma Begüm Kaçmaz ile ilgili yeni gelişme!
Soruşturma çerçevesinde dosyaya cevap dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi eylemden ötürü reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.
Reklam yasağı yönetmeliği maddesince Avukat Kaçmaz'a Baro tarafından gönderilmesi gereken bir uyarı yazısı gönderilmediğini ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı bir durum saptanamadığını gerekçe gösteren İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.
İstanbul Barosu'nun bu karara itirazı üzerine kararı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, avukatların işlediği fiillerin disiplin hukuku yönünden bir aykırılık oluşturup oluşturmadığının soruşturma aşamasında tespitinin yapılması, disiplinsiz davranışların açıkça ortaya konulması gerektiğinin tartışmasız olduğunu vurgulayarak itirazı reddetti.
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