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21.11.2020 | ‘Büyük kavuşum’

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık’ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ’dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.