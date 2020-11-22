<p><strong>16.10.2020 | NASA</strong></p><p>Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27’de Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.</p>
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16.10.2020 | NASA

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27’de Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.

<p><strong>17.11.2020 | Yıldız Kenter</strong></p><p>"Hanım", "Beyaz Melek", "Kızım Ayşe" ve "Pembe Kadın"ın da aralarında olduğu çok sayıda film ve "Ben Anadolu", "Anna Karaninna", "Gece Mevsimi" adlı eserlerle yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan Yıldız Kenter'in ölümünün üstünden bir yıl geçti.</p>
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17.11.2020 | Yıldız Kenter

"Hanım", "Beyaz Melek", "Kızım Ayşe" ve "Pembe Kadın"ın da aralarında olduğu çok sayıda film ve "Ben Anadolu", "Anna Karaninna", "Gece Mevsimi" adlı eserlerle yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan Yıldız Kenter'in ölümünün üstünden bir yıl geçti.

<p><strong>18.11.2020 | Beyaz Zürafa</strong></p><p>Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı. Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.</p>
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18.11.2020 | Beyaz Zürafa

Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı. Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.

<p class="MsoNormal"><strong>19.11.2020 | Doyran Göleti</strong></p><p class="MsoNormal">Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti'nde sular çekilince ortaya çöp yığınları çıktı.</p>
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19.11.2020 | Doyran Göleti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti'nde sular çekilince ortaya çöp yığınları çıktı.

<p><strong>20.11.2020 | Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi</strong></p><p>Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüsün balıktan bulaşmadığını söylediği basın toplantısında çiğ balık ısırdı.</p>
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20.11.2020 | Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi

Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüsün balıktan bulaşmadığını söylediği basın toplantısında çiğ balık ısırdı.

<p><strong>21.11.2020 | ‘Büyük kavuşum’</strong></p><p>Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık’ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ’dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.</p><p>İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.</p>
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21.11.2020 | ‘Büyük kavuşum’

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık’ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ’dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.

<p><strong>22.11.2020 | Küllerle kaplı 2 insan bedeni</strong></p><p>İtalyan ANSA ajansının haberlerine göre, Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında alçı kalıp tekniği sayesinde küllerle kaplanmış 2 insan bedenine ulaşıldı.</p>
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22.11.2020 | Küllerle kaplı 2 insan bedeni

İtalyan ANSA ajansının haberlerine göre, Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında alçı kalıp tekniği sayesinde küllerle kaplanmış 2 insan bedenine ulaşıldı.

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