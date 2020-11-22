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18.11.2020 | Beyaz Zürafa
Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı. Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.
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21.11.2020 | ‘Büyük kavuşum’
Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık’ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ’dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.
İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.
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