Hasadı başladı, kilosu 40 TL

'PANCAR YA DA TURP SANIYORLAR'

İsmi “tatlı patates” olsa da şeklinin de, tadının patatese benzemediğini dile getiren Baba, “Vatandaşlar ürünü görünce önce garipsiyor. Şekli ilginç geliyor. Denedikten sonra beğeniyorlar. Pancar ya da turp sanan oluyor ama aslında hiçbir benzerliği yok. İsmi tatlı patates ama tadı patatese değil daha çok kestaneye benziyor. Bu patatesin farklı renkte çeşitleri bulunuyor. Kırmızı, içi beyaz olanı var. Dışı da içi de mor olanı var, turuncu olanı var. Ben kırmızı ve mor cinsin ekimini yaptım. Özellikle diyabet hastaları bu ürünleri tercih ediyor. A, B, C, B6 vitaminlerini barındıran bir yiyecek. Aynı zamanda da önemli bir lif kaynağı. Tam bir şifa kaynağı olduğu için kanser hastaları da sağlıklı besin tüketme amacıyla tatlı patatesleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Baba, ürünün bol güneş, bol su ve verimli bir toprak istediğini sözlerine ekledi.