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"VATANDAŞ OLARAK HAKKIMI İSTİYORUM"Haberlerde bu tür yanlışlıkları görünce güldüğünü ancak şimdi kendi başına geldiğini belirten Ayşegül Taşal: "Benim normalde 06 BG 628 plakalı bir aracım vardı. Ama bu plaka ve bu araba bana ait değil. Ayrıca ben hiç İstanbul’a gitmiş biri değilim. Araba da mekan da plaka da farklı. Cezanın kesildiği tarihte değil, ben hayatımda hiç İstanbul’da bulunmadım. Ceza kağıdını bana verdiklerinde bu, ben değilim, dedim. Bakıyorum isim ben, soy isim ben, hayret ettim. ‘Nasıl oluyor’, dedim...

