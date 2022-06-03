Hız Tutkusu filmi konusu nedir? Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler?
Hız Tutkusu, orijinal ismiyle Need for Speed, yönetmenliğini Scott Waugh'un yaptığı ve senaryosu George Gatins tarafından yazılan 2014 yapımı bir Amerikan aksiyon filmidir. Electronic Arts'ın aynı adlı video oyunu serisine dayanmakta olup sokak yarışçısı Tobey Marshall'ın (Aaron Paul) rakip yarışçı Dino Brewster'den (Dominic Cooper) arkadaşının ölümünden dolayı intikam almasını anlatmaktadır.
İşte Hız Tutkusu filmi hakkında tüm ayrıntılar...
HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister.
Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.
HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI
* Aaron Paul - Tobey Marshall
* Dominic Cooper - Dino Brewster
* Imogen Poots - Julia Maddon
* Harrison Gilbertson - Pete Coleman
* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson
* Ramon Rodriguez - Joe Peck
* Rami Malek - Finn
* Michael Keaton - Monarch
* Dakota Johnson - Anita ColemanHIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI
* Aaron Paul - Tobey Marshall
* Dominic Cooper - Dino Brewster
* Imogen Poots - Julia Maddon
* Harrison Gilbertson - Pete Coleman
* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson
* Ramon Rodriguez - Joe Peck
* Rami Malek - Finn
* Michael Keaton - Monarch
* Dakota Johnson - Anita Coleman
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