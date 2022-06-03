Hız Tutkusu filmi konusu nedir? Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler?

Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.