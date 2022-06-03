Hız Tutkusu filmi konusu nedir? Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 17:58
<p><strong>Hız Tutkusu</strong>, orijinal ismiyle <strong>Need for Speed,</strong> yönetmenliğini <strong>Scott Waugh'un</strong> yaptığı ve senaryosu <strong>George Gatins</strong> tarafından yazılan 2014 yapımı bir Amerikan aksiyon filmidir. <strong>Electronic Arts'ın</strong> aynı adlı video oyunu serisine dayanmakta olup sokak yarışçısı <strong>Tobey Marshall'ın</strong> (Aaron Paul) rakip yarışç<strong>ı Dino Brewster'den</strong> (Dominic Cooper) arkadaşının ölümünden dolayı intikam almasını anlatmaktadır.</p> <p>İşte Hız Tutkusu filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Hız Tutkusu, orijinal ismiyle Need for Speed, yönetmenliğini Scott Waugh'un yaptığı ve senaryosu George Gatins tarafından yazılan 2014 yapımı bir Amerikan aksiyon filmidir. Electronic Arts'ın aynı adlı video oyunu serisine dayanmakta olup sokak yarışçısı Tobey Marshall'ın (Aaron Paul) rakip yarışçı Dino Brewster'den (Dominic Cooper) arkadaşının ölümünden dolayı intikam almasını anlatmaktadır.

İşte Hız Tutkusu filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. </p>

HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla birlikte işleten Tobey Marshall, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Mesai saatlerini otomobil tamiratıyla geçiren Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku katbekat artarken, Dino Brewster isimli düşmanından büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. 

<p>Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.</p>

Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünürek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.

<p>Need for Speed, Touchstone Pictures tarafından 14 Mart 2014 tarihinde sinemalarda yayınlandı. Film dünya çapındaki gişelerde 203.3 milyon dolar hasılat elde etti.</p>

Need for Speed, Touchstone Pictures tarafından 14 Mart 2014 tarihinde sinemalarda yayınlandı. Film dünya çapındaki gişelerde 203.3 milyon dolar hasılat elde etti.

<p><strong>HIZ TUTKUSU OYUN</strong></p> <p>EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan Need For Speed filmi, adrenalin ve macerayı bu kez beyazperdeye taşıyor. Filmin yönetmenliğini Scott Waugh üstlenirken, başrolünde Breaking Bad dizisinin yıldızı Aaron Paul yer alıyor.</p>

HIZ TUTKUSU OYUN

EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan Need For Speed filmi, adrenalin ve macerayı bu kez beyazperdeye taşıyor. Filmin yönetmenliğini Scott Waugh üstlenirken, başrolünde Breaking Bad dizisinin yıldızı Aaron Paul yer alıyor.

<p><strong>HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI</strong></p> <p>* Aaron Paul - Tobey Marshall</p> <p>* Dominic Cooper - Dino Brewster</p> <p>* Imogen Poots - Julia Maddon</p> <p>* Harrison Gilbertson - Pete Coleman</p> <p>* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson</p> <p>* Ramon Rodriguez - Joe Peck</p> <p>* Rami Malek - Finn</p> <p>* Michael Keaton - Monarch</p> <p>* Dakota Johnson - Anita ColemanHIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI</p> <p>* Aaron Paul - Tobey Marshall</p> <p>* Dominic Cooper - Dino Brewster</p> <p>* Imogen Poots - Julia Maddon</p> <p>* Harrison Gilbertson - Pete Coleman</p> <p>* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson</p> <p>* Ramon Rodriguez - Joe Peck</p> <p>* Rami Malek - Finn</p> <p>* Michael Keaton - Monarch</p> <p>* Dakota Johnson - Anita Coleman</p>

HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI

* Aaron Paul - Tobey Marshall

* Dominic Cooper - Dino Brewster

* Imogen Poots - Julia Maddon

* Harrison Gilbertson - Pete Coleman

* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson

* Ramon Rodriguez - Joe Peck

* Rami Malek - Finn

* Michael Keaton - Monarch

* Dakota Johnson - Anita ColemanHIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI

* Aaron Paul - Tobey Marshall

* Dominic Cooper - Dino Brewster

* Imogen Poots - Julia Maddon

* Harrison Gilbertson - Pete Coleman

* Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson

* Ramon Rodriguez - Joe Peck

* Rami Malek - Finn

* Michael Keaton - Monarch

* Dakota Johnson - Anita Coleman

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