IMDb'ye göre en popüler 50 romantik komedi filmi

İnternet dizi ve film platformu IMDb, son zamanlarda popülerliği artan romantik komedi temalı filmleri sıraladığı listesini güncelledi.

Yeni çıkan favorilerden kült yapımlara ve hatta daha post prodüksiyon süreci devam ederken ses getirenlere 50 filmin yer aldığı listede pek çok ünlü yapım yer aldı.

İşte IMDb'ye göre en popüler romantik komedi filmleri...