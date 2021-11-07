IMDb'ye göre en popüler 50 romantik komedi filmi

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 00:00
<p>İnternet dizi ve film platformu IMDb, son zamanlarda popülerliği artan romantik komedi temalı filmleri sıraladığı listesini güncelledi.&nbsp;</p><p>Yeni çıkan favorilerden kült yapımlara ve hatta daha post prodüksiyon süreci devam ederken ses getirenlere 50 filmin yer aldığı listede pek çok ünlü yapım yer aldı.</p><p><strong>İşte IMDb'ye göre en popüler romantik komedi filmleri...</strong></p>

İnternet dizi ve film platformu IMDb, son zamanlarda popülerliği artan romantik komedi temalı filmleri sıraladığı listesini güncelledi. 

Yeni çıkan favorilerden kült yapımlara ve hatta daha post prodüksiyon süreci devam ederken ses getirenlere 50 filmin yer aldığı listede pek çok ünlü yapım yer aldı.

İşte IMDb'ye göre en popüler romantik komedi filmleri...

<p><strong>50. On the Rocks (2020)</strong></p><p><strong>49. Teen Wolf (1985)</strong></p><p><strong>48. The Book of Life (2014)</strong></p><p><strong>47. What Happens in Vegas (2008)</strong></p><p><strong>46. Mamma Mia! (2008)</strong></p><p><strong>45. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (2018)</strong></p><p><strong>44. Barbie (Henüz gösterime girmedi)</strong></p><p><strong>43. Shrek (2001)</strong></p><p><strong>42. Marriage Story (2019)</strong></p><p><strong>41. Bridesmaids (2011)</strong></p>

50. On the Rocks (2020)

49. Teen Wolf (1985)

48. The Book of Life (2014)

47. What Happens in Vegas (2008)

46. Mamma Mia! (2008)

45. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (2018)

44. Barbie (Henüz gösterime girmedi)

43. Shrek (2001)

42. Marriage Story (2019)

41. Bridesmaids (2011)

<p><strong>40. Yesterday (2019)</strong></p><p><strong>39. Crazy Rich Asians (2018)</strong></p><p><strong>38. Aladdin (2019)</strong></p><p><strong>37. About Time (2013)</strong></p><p><strong>36. She's All That (1999)</strong></p><p><strong>35. The Lobster (2015)</strong></p><p><strong>34. Hercules (1997)</strong></p><p><strong>33. La vita è bella (1997)</strong></p><p><strong>32. Hall Pass (2011)</strong></p><p><strong>31. Rushmore (1998)</strong></p>

40. Yesterday (2019)

39. Crazy Rich Asians (2018)

38. Aladdin (2019)

37. About Time (2013)

36. She's All That (1999)

35. The Lobster (2015)

34. Hercules (1997)

33. La vita è bella (1997)

32. Hall Pass (2011)

31. Rushmore (1998)

<p><strong>30. La La Land (2016)</strong></p><p><strong>29. Coming to America (1988)</strong></p><p><strong>28. He's All That (2021)</strong></p><p><strong>27. A Rainy Day in New York (2019)</strong></p><p><strong>26. Last Christmas (2019)</strong></p><p><strong>25. Legally Blonde (2001)</strong></p><p><strong>24. Asteroid City (2022)</strong></p><p><strong>23. Palm Springs (2020)</strong></p><p><strong>22. Something Borrowed (2011)</strong></p><p><strong>21. Cashback (2006)</strong></p>

30. La La Land (2016)

29. Coming to America (1988)

28. He's All That (2021)

27. A Rainy Day in New York (2019)

26. Last Christmas (2019)

25. Legally Blonde (2001)

24. Asteroid City (2022)

23. Palm Springs (2020)

22. Something Borrowed (2011)

21. Cashback (2006)

<p><strong>20. 10 Things I Hate About You (1999)</strong></p><p><strong>19. The Girl Next Door (2004)</strong></p><p><strong>18. Pitch Perfect (2012)</strong></p><p><strong>17. Love Actually (2003)</strong></p><p><strong>16. The Holiday (2006)</strong></p><p><strong>15. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)</strong></p><p><strong>14. Emma. (2020)</strong></p><p><strong>13. Falling for Figaro (2020)</strong></p><p><strong>12. Little Italy (2018)</strong></p><p><strong>11. Scott Pilgrim vs. the World (2010)</strong></p>

20. 10 Things I Hate About You (1999)

19. The Girl Next Door (2004)

18. Pitch Perfect (2012)

17. Love Actually (2003)

16. The Holiday (2006)

15. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)

14. Emma. (2020)

13. Falling for Figaro (2020)

12. Little Italy (2018)

11. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

<p><strong>10. Hotel Transylvania: Transformania (2022)</strong></p><p><strong>9. Little Shop of Horrors (1986)</strong></p><p><strong>8. Pretty Woman (1990)</strong></p><p><strong>7. Clueless (1995)</strong></p><p><strong>6. Moonrise Kingdom (2012)</strong></p><p><strong>5. Practical Magic (1998)</strong></p><p><strong>4. Cinderella (2021)</strong></p><p><strong>3. Love &amp; Other Drugs (2010)</strong></p><p><strong>2. Army of Thieves (2021)</strong></p><p><strong>1. The French Dispatch (2021)</strong></p>

10. Hotel Transylvania: Transformania (2022)

9. Little Shop of Horrors (1986)

8. Pretty Woman (1990)

7. Clueless (1995)

6. Moonrise Kingdom (2012)

5. Practical Magic (1998)

4. Cinderella (2021)

3. Love & Other Drugs (2010)

2. Army of Thieves (2021)

1. The French Dispatch (2021)


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