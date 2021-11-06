Eternals filminin gösterimi Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da yasaklandı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:31

Dünyaca ünlü Oscarlı yönetmen Chloé Zhao imzalı Eternals, 11 Kasım’da aralarında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ın da bulunduğu Körfez ülkelerinde vizyona girmeye hazırlanırken, yerel sansür mekanizmaları tarafından getirilen düzenleme talepleriyle karşılaştı.

Bu taleplerin Disney tarafından reddedilmesinin ardından film, üç ülkedeki tüm internet sitelerinden kaldırıldı ve aynı zamanda filmin bu ülkelerde vizyona girmeyeceği de belirtildi.

FilmLoverss'ta yer alan habere göre; filmin karşılaştığı sansür uygulamalarının eşcinsel bir çifte yer vermesi sebebiyle meydana geldiği düşünülüyor. Marvel Sinematik Evreni’nin Brian Tyree Henry tarafından canlandırılan ilk eşcinsel süper kahramanı Phastos‘un filmde Haaz Sleiman‘ın canlandırdığı eşi Ben ile öpüştüğü bir sahne yer alıyor. Eşcinsellik, birçok Körfez ülkesinde halen yasak olmakla birlikte, LGBTQ+ temsili içeren birçok film sıklıkla sansürleniyor ve yasaklanıyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl Pixar yapımı Onward, lezbiyen bir ilişkiden bahsedilen tek bir cümle sebebiyle Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’da yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl başrolünü Frances McDormand’ın üstlendiği Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen ve En İyi Film dallarında Oscar ödülü kazanan Chloé Zhao, daha önce verdiği birçok röportajda Phastos ve ailesinin yer aldığı sahneleri değiştirmeyeceğinden bahsetmişti.

IndieWire ile yaptığı röportajda Zhao şu sözleri söylemişti:

“Phastos ve ailesini o spesifik durumda betimleyebilmek ve o anın gerçekliğini hissettirmek için izleyicinin bunu önemsemesi gerekir. Aksi takdirde buna filmde yer vermenin bir anlamı yok çünkü his izleyiciye geçmeyecektir.”

Yönetmenin Marvel evrenine attığı ilk adım olan filmin oyuncu kadrosu Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harrington, Lia McHugh ve Don Lee gibi isimleri bir araya getiriyor.

Filmin gösteriminin bahsi geçen ülkelerde yasaklanması konusuyla ilgili Disney veya Marvel tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.