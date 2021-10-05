İngiliz devi Manchester City, Erling Haaland ile ilgileniyor

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 15:09
<p>İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, birçok dev takımın transfer listesinde yer alan Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland ile ilgileniyor.</p>

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, birçok dev takımın transfer listesinde yer alan Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland ile ilgileniyor.

<p>A&amp;A Talks Football'dan Andreas Korssund'un haberine göre; Manchester City'nin, golcü oyuncu Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.</p>

A&A Talks Football'dan Andreas Korssund'un haberine göre; Manchester City'nin, golcü oyuncu Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

<p>İngiliz ekibinin, Ocak ayı transfer döneminde Erling Haaland'ın transferi için menajeri Mino Raiola görüşeceği belirtildi.&nbsp;</p>

İngiliz ekibinin, Ocak ayı transfer döneminde Erling Haaland'ın transferi için menajeri Mino Raiola görüşeceği belirtildi. 

<p>1 Ocak 2020 yılında RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, Alman ekibiyle çıktığı 67 maçta 68 gol ve 19 kaydetti.&nbsp;</p>

1 Ocak 2020 yılında RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, Alman ekibiyle çıktığı 67 maçta 68 gol ve 19 kaydetti. 

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