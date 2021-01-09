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Raul adlı bir İspanyol, "Doğma büyüme Madridliyim. Hayatımda ilk defa M-30'dan (çevre yolu) yürüyerek geçtim. Çok ilginç, inanılmaz, tarihi bir durum. Madrid'de kent merkezinde hiçbir zaman böyle bir şey görülmedi. Buna hazırlıklı değiliz" ifadesini kullandı.

