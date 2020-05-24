<p><p class="MsoNormal">İspanya'nın Barselona kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan plajların açılmasının ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.<o:p></o:p></p><br></p>
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İspanya'nın Barselona kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan plajların açılmasının ardından vatandaşlar denizin tadını çıkardı.


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