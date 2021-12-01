İspanyol basınından çarpıcı iddia: Pjanic, Barcelona'ya geri dönebilir

İspanya'da yayın yapan bazı haber sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Habere göre Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.