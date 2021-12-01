İspanyol basınından çarpıcı iddia: Pjanic, Barcelona'ya geri dönebilir

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:16
<p>Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.</p>

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı.

<p>İspanya'da yayın yapan bazı haber sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Habere göre Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.</p>

İspanya'da yayın yapan bazı haber sitelerine göre Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Habere göre Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.

<p>Xavi'nin yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında.</p>

Xavi'nin yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında.

<p>İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.</p>

İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

<p>Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.</p>

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.


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