İstanbul pazar gününe bembeyaz uyandı: İşte kentteki son durum

İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde aralıklı olarak yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yurttaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer'de ise trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken sürücüler buzlanma nedeniyle oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldı.