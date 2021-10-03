İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60’ı buldu

(İHA)
03 Ekim 2021 Pazar, 19:30
<p>İstanbul’da yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar Pazar gününü dışarıda geçirdi.&nbsp;</p>

İstanbul’da yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar Pazar gününü dışarıda geçirdi. 

<p>Gün boyunca İstanbul’un ana artellerinde yoğun trafik yaşandı. Haftanın son gününde eve dönen vatandaşlar ise Maltepe D-100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.</p>

Gün boyunca İstanbul’un ana artellerinde yoğun trafik yaşandı. Haftanın son gününde eve dönen vatandaşlar ise Maltepe D-100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

<p>Hem Ankara hem de Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.&nbsp;</p>

Hem Ankara hem de Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. 

<p>İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.</p>

İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

<p>Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.</p>

Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.

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