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İstanbul Esenyurt'ta ihbar üzerine polis ekipleri bodrum kattaki bir daireye baskın yaptı ve dairenin 'kaçak' kreş olarak düzenlendiğini gördü.

Kaçak kreş mühürlendi ama baskında şaşkınlık yaratan manzaralar Twitter'da espri konusu oldu.

İşte onlardan bazıları...