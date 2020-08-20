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Optimar araştırma şirketi, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada “Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna yanıt aradı.

Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ve toplam 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenler katılımcıların yüzde 40.1’ini oluştururken, Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu açıklandı.

