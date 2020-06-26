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Ülkede elektrikli scooter'ların kullanımının artmasıyla ilk
kazanın da gerçekleştiği belirtildi. İlk kazanın geçtiğimiz hafta İtalya’nın
Bolonya şehrinde 60 yaşındaki erkek bir scooter kullanıcısının araba ile
çarpışması sonucu meydana geldi. 60 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Bunun dışında ufak çaplı birçok kazanın da yaşandığı aktarıldı.
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Çevreciler ise araba kullanımını azaltan elektrikli
scooter'ların daha az çevre kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Sağlık
çalışanları ise elektrikli scooter'ları toplu taşıma kullanımını azalttığı için
hastalığın yayılma hızını önleme noktasında önemli bir araç olarak görüyor.
Trafik sıkışıklığını azaltan scooter'ların altyapıya daha az yük bindirdiği
belirtiliyor.
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