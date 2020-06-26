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Çevreciler ise araba kullanımını azaltan elektrikli scooter'ların daha az çevre kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Sağlık çalışanları ise elektrikli scooter'ları toplu taşıma kullanımını azalttığı için hastalığın yayılma hızını önleme noktasında önemli bir araç olarak görüyor. Trafik sıkışıklığını azaltan scooter'ların altyapıya daha az yük bindirdiği belirtiliyor.