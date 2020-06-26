<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">İtalya’da korona virüs pandemisinin azaltılması noktasında halk, elektrikli scooter'lara teşvik ediliyor. İtalya sokaklarında kullanımı her geçen gün artan elektrikli scooter’lara ilginin büyük olduğu belirtiliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İtalya’da korona virüs pandemisinin azaltılması noktasında halk, elektrikli scooter'lara teşvik ediliyor. İtalya sokaklarında kullanımı her geçen gün artan elektrikli scooter’lara ilginin büyük olduğu belirtiliyor.


<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi ve şehir hayatının önemli parçalarından ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesiyle İtalya’da elektrikli scooter'lara ilgi arttı.&nbsp;</span><br></p>
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Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi ve şehir hayatının önemli parçalarından ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesiyle İtalya’da elektrikli scooter'lara ilgi arttı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Bazı şehirler salgını azaltmaya yönelik toplu ulaşıma alternatif olarak elektrikli scooter'ların kullanımını teşvik ediyor. Elektrikli scooter'lara teşvik amaçlı tanıtım programları gerçekleştiriliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bazı şehirler salgını azaltmaya yönelik toplu ulaşıma alternatif olarak elektrikli scooter'ların kullanımını teşvik ediyor. Elektrikli scooter'lara teşvik amaçlı tanıtım programları gerçekleştiriliyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Ülkede elektrikli scooter'ların kullanımının artmasıyla ilk kazanın da gerçekleştiği belirtildi. İlk kazanın geçtiğimiz hafta İtalya’nın Bolonya şehrinde 60 yaşındaki erkek bir scooter kullanıcısının araba ile çarpışması sonucu meydana geldi. 60 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun dışında ufak çaplı birçok kazanın da yaşandığı aktarıldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ülkede elektrikli scooter'ların kullanımının artmasıyla ilk kazanın da gerçekleştiği belirtildi. İlk kazanın geçtiğimiz hafta İtalya’nın Bolonya şehrinde 60 yaşındaki erkek bir scooter kullanıcısının araba ile çarpışması sonucu meydana geldi. 60 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun dışında ufak çaplı birçok kazanın da yaşandığı aktarıldı.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">İtalyan polisi, İtalya'nın Veneto bölgesinde sarhoşken elektrikli scooter kullanan bir kişiye para cezası kesildiği haberlerini yalanlarken, Roma ve Milano’da 25 kişinin scooter kullanımıyla ilgili trafik kurallarını ihlal etmesi sonucu para cezasına çarptırıldığını belirtti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İtalyan polisi, İtalya'nın Veneto bölgesinde sarhoşken elektrikli scooter kullanan bir kişiye para cezası kesildiği haberlerini yalanlarken, Roma ve Milano’da 25 kişinin scooter kullanımıyla ilgili trafik kurallarını ihlal etmesi sonucu para cezasına çarptırıldığını belirtti.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Çevreciler ise araba kullanımını azaltan elektrikli scooter'ların daha az çevre kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Sağlık çalışanları ise elektrikli scooter'ları toplu taşıma kullanımını azalttığı için hastalığın yayılma hızını önleme noktasında önemli bir araç olarak görüyor. Trafik sıkışıklığını azaltan scooter'ların altyapıya daha az yük bindirdiği belirtiliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Çevreciler ise araba kullanımını azaltan elektrikli scooter'ların daha az çevre kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Sağlık çalışanları ise elektrikli scooter'ları toplu taşıma kullanımını azalttığı için hastalığın yayılma hızını önleme noktasında önemli bir araç olarak görüyor. Trafik sıkışıklığını azaltan scooter'ların altyapıya daha az yük bindirdiği belirtiliyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Covid-19'un binlerce ölüme neden olduğu İtalya'da, Milano kentinin Piazza del Duomo meydanında polisler elektrikli scooter'la devriyelerini yapıyor. Scooter’lı polisler, bisiklet yolu ve trafiğe açık alanlarda kontrollerini sürdürüyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Covid-19'un binlerce ölüme neden olduğu İtalya'da, Milano kentinin Piazza del Duomo meydanında polisler elektrikli scooter'la devriyelerini yapıyor. Scooter’lı polisler, bisiklet yolu ve trafiğe açık alanlarda kontrollerini sürdürüyor.


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