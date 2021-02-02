<p>İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

<p>Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

<p>Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. 

<p>Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi.

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