İzmir'de operasyon: Yerlilere ait ‘insan başları’ ele geçirildi!

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 16:45
<p>İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi.&nbsp;</p>

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. 

<p>Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.</p>

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.

<p>İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.</p>

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

<p>Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.<br></p>

Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

<p>Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.</p>

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

<p><strong>TSANTSALAR ELE GEÇİRİLDİ</strong></p><p>Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi.&nbsp;</p>

TSANTSALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi. 

<p>Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.<br></p>

Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.

<p>Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.</p>

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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