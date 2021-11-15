Kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Kamyon sürücüsü, lastiği patlayan aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerlemekte olan B.Ö. idaresindeki İveco marka 34 GJJ 71 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde durmakta olan kamyona adeta ok gibi saplandı.

