Kanser taramaları hayat kurtarıyor: İşte değiştirebilir ve önlenebilir kanser nedenleri

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen saha araştırmalarına göre senede yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Özellikle Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları ile birlikte kanser hayati risk oluşturan sağlık sorunlarının başında gösteriliyor. Uzmanlar ise kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor. Tütün ürünü kullanmamak, yaş, cinsiyet ve geçmiş hastalık öyküsüne uygun beslenmek, ideal vücut ağırlığına ulaşmak, zararlı güneş ışınlarından korunmak, çevresel ve kimyasal kanserojenlerden kaçınmak ve hareketli bir yaşam tarzı sürdürmek kanserden önemli ölçüde koruyor. Çevresel ve kimyasal birleşenlerin neden olduğu kanser türleri için toplumsal bilincin oluşturulması ve önlemlerin alınması halk sağlığı için büyük önem taşıyor.

İşte değiştirebilir ve önlenebilir kanser nedenleri...