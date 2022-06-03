Karanlıklar Ülkesi: Evrim konusu nedir, oyuncuları kimler?
Karanlıklar Ülkesi: Evrim veya orijinal adıyla Underworld: Evolution, 2003 tarihli bir korku ve aksiyon filminin devamı niteliğindeki filmdir. Vampirlerle kurtadamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde Kate Beckinsale ve Scott Speedman'nin oyunculuk performansı göz dolduruyor.
İşte Karanlıklar Ülkesi: Evrim hakkında tüm ayrıntılar...
KARANLIKLAR ÜLKESİ: EVRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Vampirlerle kurtadamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde Selene ve Michael'ın birbirlerine hissettikleri duygular artarak devam etmektedir. Ama Selene'nin Vampirlerin kralı Marcus'u bulması gerekmektedir zira geleceği tamamen onunla yapacağı pazarlığa bağlıdır.
Michael, Selene'e yardım etmek ister ancak içindeki kurtadamın ne zaman uyanacağını bilemediği için Selene'e zarar vermekten korkmaktadır. Marcus ise hapsedilmiş kardeşi William'ı kurtarıp, kurtadam olan kardeşinin sayesinde kurtadamları (Lycan) kendine uşak yaparak güçlenmek istemektedir. Selene için asıl mücadele Marcus'u bulduktan sonra başlayacaktır. Öğrendiği korkunç gerçeklerin etkisi ile intikam almaya yemin eder.
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