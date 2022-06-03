Karanlıklar Ülkesi: Evrim konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 18:26
<p><strong>Karanlıklar Ülkesi: Evrim</strong> veya orijinal adıyla <strong>Underworld: Evolution,</strong> 2003 tarihli bir korku ve aksiyon filminin devamı niteliğindeki filmdir. <strong>Vampirlerle kurtadamlar</strong> arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde<strong> Kate Beckinsale ve Scott Speedman'nin</strong> oyunculuk performansı göz dolduruyor. </p> <p>İşte Karanlıklar Ülkesi: Evrim hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Karanlıklar Ülkesi: Evrim veya orijinal adıyla Underworld: Evolution, 2003 tarihli bir korku ve aksiyon filminin devamı niteliğindeki filmdir. Vampirlerle kurtadamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde Kate Beckinsale ve Scott Speedman'nin oyunculuk performansı göz dolduruyor. 

İşte Karanlıklar Ülkesi: Evrim hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>KARANLIKLAR ÜLKESİ: EVRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Vampirlerle kurtadamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde Selene ve Michael'ın birbirlerine hissettikleri duygular artarak devam etmektedir. Ama Selene'nin Vampirlerin kralı Marcus'u bulması gerekmektedir zira geleceği tamamen onunla yapacağı pazarlığa bağlıdır.</p>

KARANLIKLAR ÜLKESİ: EVRİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vampirlerle kurtadamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi konu alan filmde Selene ve Michael'ın birbirlerine hissettikleri duygular artarak devam etmektedir. Ama Selene'nin Vampirlerin kralı Marcus'u bulması gerekmektedir zira geleceği tamamen onunla yapacağı pazarlığa bağlıdır.

<p>Michael, Selene'e yardım etmek ister ancak içindeki kurtadamın ne zaman uyanacağını bilemediği için Selene'e zarar vermekten korkmaktadır. Marcus ise hapsedilmiş kardeşi William'ı kurtarıp, kurtadam olan kardeşinin sayesinde kurtadamları (Lycan) kendine uşak yaparak güçlenmek istemektedir. Selene için asıl mücadele Marcus'u bulduktan sonra başlayacaktır. Öğrendiği korkunç gerçeklerin etkisi ile intikam almaya yemin eder.</p>

Michael, Selene'e yardım etmek ister ancak içindeki kurtadamın ne zaman uyanacağını bilemediği için Selene'e zarar vermekten korkmaktadır. Marcus ise hapsedilmiş kardeşi William'ı kurtarıp, kurtadam olan kardeşinin sayesinde kurtadamları (Lycan) kendine uşak yaparak güçlenmek istemektedir. Selene için asıl mücadele Marcus'u bulduktan sonra başlayacaktır. Öğrendiği korkunç gerçeklerin etkisi ile intikam almaya yemin eder.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Kate Beckinsale</p> <p>* Scott Speedman</p> <p>* Tony Curran</p>

OYUNCULAR

* Kate Beckinsale

* Scott Speedman

* Tony Curran

<p>* Bill Nighy</p> <p>* Derek Jacobi</p> <p>* Brian Steele</p>

* Bill Nighy

* Derek Jacobi

* Brian Steele

<p>* Sophia Myles</p> <p>* Robbie Gee</p> <p>* Zita Görög</p> <p>* Scott McElroy</p>

* Sophia Myles

* Robbie Gee

* Zita Görög

* Scott McElroy

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