Karanlıklar Ülkesi: Evrim konusu nedir, oyuncuları kimler?

Michael, Selene'e yardım etmek ister ancak içindeki kurtadamın ne zaman uyanacağını bilemediği için Selene'e zarar vermekten korkmaktadır. Marcus ise hapsedilmiş kardeşi William'ı kurtarıp, kurtadam olan kardeşinin sayesinde kurtadamları (Lycan) kendine uşak yaparak güçlenmek istemektedir. Selene için asıl mücadele Marcus'u bulduktan sonra başlayacaktır. Öğrendiği korkunç gerçeklerin etkisi ile intikam almaya yemin eder.