Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü: "Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım"
"SON BEKAR BENDİM"
Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.
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