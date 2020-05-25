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ABD'nin New York kentinde yer alan Domino Park'ta, sosyal mesafe, halkalarla garanti altına alınmaya çalışılıyor.

Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de sınırlamalar aşama aşama gevşetiliyor, parklar, restoranlar, ibadethaneler yaratıcı sosyal mesafe çözümleriyle yeniden açılıyor.