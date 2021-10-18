Yüzlerce model İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdi

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:23
<p>Yüzlerce model, nü çalışmalarıyla bilinen fotoğraf sanatçısı <strong>Spencer Tunick</strong>'in yönetmenliğinde, İsrail'deki <strong>Lut Gölü</strong> kıyılarında çırılçıplak kamera karşısına geçti.<br></p>

Yüzlerce model, nü çalışmalarıyla bilinen fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick'in yönetmenliğinde, İsrail'deki Lut Gölü kıyılarında çırılçıplak kamera karşısına geçti.

<p>Sanatçı, <strong>İsrail Turizm Bakanlığı</strong> ile birlikte yürüttüğü bu çalışma sayesinde iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.<br></p>

Sanatçı, İsrail Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bu çalışma sayesinde iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

<p>Tunick, kutsal kitaplarda belirtildiği şekliyle,<strong> 'Tanrı tarafından cezalandırılarak tuzdan bir sütuna dönüşen Lut'un eşinden ilham aldığını ve modellerin de bu sebeple beyaz renge boyandığının'</strong> altını çizdi.<br></p>

Tunick, kutsal kitaplarda belirtildiği şekliyle, 'Tanrı tarafından cezalandırılarak tuzdan bir sütuna dönüşen Lut'un eşinden ilham aldığını ve modellerin de bu sebeple beyaz renge boyandığının' altını çizdi.

<p>Tunick, nü fotoğraf çekiminin önemini,<strong><em> "Benim için beden, güzelliği, yaşamı ve sevgiyi temsil eder"</em></strong> sözleriyle açıklıyor.<br></p>

Tunick, nü fotoğraf çekiminin önemini, "Benim için beden, güzelliği, yaşamı ve sevgiyi temsil eder" sözleriyle açıklıyor.

<p>Bölgedeki kaynak sularını tarım ve tüketim amaçlı kullanan İsrail ve Ürdün'deki iklim değişikliği probleminin, suların buharlaşarak azalması sebebiyle giderek arttığı belirtiliyor.&nbsp;<br></p>

Bölgedeki kaynak sularını tarım ve tüketim amaçlı kullanan İsrail ve Ürdün'deki iklim değişikliği probleminin, suların buharlaşarak azalması sebebiyle giderek arttığı belirtiliyor. 

<p>İsrail Turizm Bakanlığı'nın Tunick ile beraber düzenlediği proje ile bölgeye daha fazla ziyaretçi kazandırılması ve bu yolla yatırımın arttırılması hedefleniyor.<br></p>

İsrail Turizm Bakanlığı'nın Tunick ile beraber düzenlediği proje ile bölgeye daha fazla ziyaretçi kazandırılması ve bu yolla yatırımın arttırılması hedefleniyor.

<p>Bölgedeki ilk fotoğraf çekimini on yıl önce gerçekleştirdiğini söyleyen 54 yaşındaki Tunick, göldeki su seviyesinin her yıl bir metre kadar azaldığının altını çiziyor...<br></p>

Bölgedeki ilk fotoğraf çekimini on yıl önce gerçekleştirdiğini söyleyen 54 yaşındaki Tunick, göldeki su seviyesinin her yıl bir metre kadar azaldığının altını çiziyor...

<p>İşte, 10 yıl önceki çekimden kareler...<br></p>

İşte, 10 yıl önceki çekimden kareler...

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