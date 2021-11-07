Maçın en kötüsü seçilen Burak Yılmaz'a taraftarlardan tepki

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 18:09
<p>Geçen sezonun şampiyonu Lille, bu sezon ligin 13. haftasında 16 puanla 12. sırada yer alıyor.&nbsp;</p>

Geçen sezonun şampiyonu Lille, bu sezon ligin 13. haftasında 16 puanla 12. sırada yer alıyor. 

<p>Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Zeki, Yusuf ve Burak, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı artık süre bulmakta zorlanırken,&nbsp; Burak Yılmaz da ağır eleştirilerin hedefinde.</p>

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Zeki, Yusuf ve Burak, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı artık süre bulmakta zorlanırken,  Burak Yılmaz da ağır eleştirilerin hedefinde.

<p>Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, maç puanlamasında Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 2 verdi. Burak, maçın en kötü oyuncusu seçildi.</p>

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, maç puanlamasında Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 2 verdi. Burak, maçın en kötü oyuncusu seçildi.

<p>Maxifoot sitesi de Burak Yılmaz'ın beklenenden uzak performansı nedeniyle eleştirdi. Maç puanlaması haberinde Burak Yılmaz'a 4 puan verildi. Burak için, "Şu an çok formsuz ve hiç başarılı değil" başlığı atıldı. Aynı haber sitesi Yusuf Yazıcı'nın performansına puan vermedi.</p>

Maxifoot sitesi de Burak Yılmaz'ın beklenenden uzak performansı nedeniyle eleştirdi. Maç puanlaması haberinde Burak Yılmaz'a 4 puan verildi. Burak için, "Şu an çok formsuz ve hiç başarılı değil" başlığı atıldı. Aynı haber sitesi Yusuf Yazıcı'nın performansına puan vermedi.

<p>Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın sergilediği futbol, sosyal medyada Lille taraftarlarının tepkisini çekti.Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımın altında görüşlerini bildiren taraftarlardan biri, "Yusuf Yazıcı'yı bir ada Lille formasıyla görmek istemiyorum! Çok kötü. Kendini süper sanıyor ama çok kötü” yorumunu yaptı.</p><p>Başka bir taraftar ise Burak Yılmaz hakkında; "Onun olmadığı maçlarda galip geliyoruz. Yusuf gibi o da çok kötü. Geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirmek doğru olmasa da artık biraz hareketlenmeli” sözlerini kullandı.</p>

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın sergilediği futbol, sosyal medyada Lille taraftarlarının tepkisini çekti.Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımın altında görüşlerini bildiren taraftarlardan biri, "Yusuf Yazıcı'yı bir ada Lille formasıyla görmek istemiyorum! Çok kötü. Kendini süper sanıyor ama çok kötü” yorumunu yaptı.

Başka bir taraftar ise Burak Yılmaz hakkında; "Onun olmadığı maçlarda galip geliyoruz. Yusuf gibi o da çok kötü. Geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirmek doğru olmasa da artık biraz hareketlenmeli” sözlerini kullandı.


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