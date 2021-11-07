Maçın en kötüsü seçilen Burak Yılmaz'a taraftarlardan tepki
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın sergilediği futbol, sosyal medyada Lille taraftarlarının tepkisini çekti.Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımın altında görüşlerini bildiren taraftarlardan biri, "Yusuf Yazıcı'yı bir ada Lille formasıyla görmek istemiyorum! Çok kötü. Kendini süper sanıyor ama çok kötü” yorumunu yaptı.
Başka bir taraftar ise Burak Yılmaz hakkında; "Onun olmadığı maçlarda galip geliyoruz. Yusuf gibi o da çok kötü. Geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirmek doğru olmasa da artık biraz hareketlenmeli” sözlerini kullandı.
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