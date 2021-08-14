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Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Diagne, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir. Ben gerçek bir adamım, eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich'te geçiren Senegalli golcü için, Fatih Terim "Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
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