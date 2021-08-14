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Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Diagne, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir. Ben gerçek bir adamım, eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" ifadelerini kullandı.