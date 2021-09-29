Mehmet Şef her yemeğe neden şeker atıyor?

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:43
<p>Masterchef yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşenle 2. sayfa' programının konuğu oldu.</p>

Masterchef yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşenle 2. sayfa' programının konuğu oldu.

<p>Şef, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.<br></p>

Şef, katıldığı programda neden her yemeğe şeker attığını açıkladı.

<p>Her yemeğe biraz şeker atın diyen Şef, şekerin yemeğinin asitini düşereceğini söyledi.<br></p>

Her yemeğe biraz şeker atın diyen Şef, şekerin yemeğinin asitini düşereceğini söyledi.

<p>Mehmet Şef yaptığı açıklamada, makarnaya, zeytinyağlıya, et yemeklerine ve çorbaya 1 çay kaşığı şeker atın tavsiyesinde bulundu.</p>

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, makarnaya, zeytinyağlıya, et yemeklerine ve çorbaya 1 çay kaşığı şeker atın tavsiyesinde bulundu.

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