<p>Milli futbolcu Merih Demiral, kariyeri için kritik bir dönemden geçiyor.&nbsp;</p>
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Milli futbolcu Merih Demiral, kariyeri için kritik bir dönemden geçiyor. 

<p>Sky Sport'un verdiği habere göre Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu.</p>
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Sky Sport'un verdiği habere göre Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesi için yönetimden talepte bulundu.

<p>Calciomercato'da yer alan habere göre ise Merih Demiral, ayrılmak istediğini Juventus yönetimine resmen iletti. Haberde, Merih'in Bonucci, Chiellini ve De Ligt gibi isimlerin arkasında kalması sebebiyle ayrılmak istediği de ifade edildi.&nbsp;</p>
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Calciomercato'da yer alan habere göre ise Merih Demiral, ayrılmak istediğini Juventus yönetimine resmen iletti. Haberde, Merih'in Bonucci, Chiellini ve De Ligt gibi isimlerin arkasında kalması sebebiyle ayrılmak istediği de ifade edildi. 

<p>Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 1 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 1 asist yaptı. 

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