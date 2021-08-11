Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:
Ardahan, Kars, Ağrı, Artvin, Erzurum, Muş, Rize, Bayburt, Bingöl, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Kırklareli.
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