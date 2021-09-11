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Sumudica yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli takımında çalışmaktan onur duyarım." dedi.
Rumen teknik adam," Adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Şenol Güneş harika bir teknik direktör. Türkiye'de çalışırken beni kulübümde ziyaret etmişti. Türk Milli takımı teknik direktörleri adayları arasında gösterilmek büyük bir onur. Türkiye, büyük bir futbol ülkesidir." ifadelerini kullandı.
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