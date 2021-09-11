<p>Teknik Direktör Sumudica, Rumen gazeteci, Emanuel Roşu'ya A Milli Takım hakkında konuştu.&nbsp;</p>
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Teknik Direktör Sumudica, Rumen gazeteci, Emanuel Roşu'ya A Milli Takım hakkında konuştu. 

<p>Sumudica yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli takımında çalışmaktan onur duyarım." dedi.&nbsp;</p><p>Rumen teknik adam," Adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Şenol Güneş harika bir teknik direktör. Türkiye'de çalışırken beni kulübümde ziyaret etmişti. Türk Milli takımı teknik direktörleri adayları arasında gösterilmek büyük bir onur. Türkiye, büyük bir futbol ülkesidir."&nbsp; ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Sumudica yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli takımında çalışmaktan onur duyarım." dedi. 

Rumen teknik adam," Adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Şenol Güneş harika bir teknik direktör. Türkiye'de çalışırken beni kulübümde ziyaret etmişti. Türk Milli takımı teknik direktörleri adayları arasında gösterilmek büyük bir onur. Türkiye, büyük bir futbol ülkesidir."  ifadelerini kullandı. 

<p>Süper Lig'de ilk olarak 2017 yılında Kayserispor'da görev yapan Rumen hoca, sarı-kırmızılı kulübü bir sezon çalıştırdı ve 39 maça çıkarken 1.62 puan ortalaması yakaladı.</p>
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Süper Lig'de ilk olarak 2017 yılında Kayserispor'da görev yapan Rumen hoca, sarı-kırmızılı kulübü bir sezon çalıştırdı ve 39 maça çıkarken 1.62 puan ortalaması yakaladı.

<p>Daha sonra Arabistan'da görev yapan Sumudica, 2019'de tekrardan Türkiye'ye döndü ve Gaziantep FK'nin başına geçti.</p>
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Daha sonra Arabistan'da görev yapan Sumudica, 2019'de tekrardan Türkiye'ye döndü ve Gaziantep FK'nin başına geçti.

<p>Kırmızı-siyahlı kulüpte yaklaşık 1.5 sezon görev yapan tecrübeli hoca, üçlü savunma kurgusuyla yenilmesi çok zor bir takım inşa etmeyi başardı.</p>
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Kırmızı-siyahlı kulüpte yaklaşık 1.5 sezon görev yapan tecrübeli hoca, üçlü savunma kurgusuyla yenilmesi çok zor bir takım inşa etmeyi başardı.

<p>Daha sonra Çaykur Rizespor'a imza atan Rumen hocanın bu macerası sadece yedi maç sürdü.</p>
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Daha sonra Çaykur Rizespor'a imza atan Rumen hocanın bu macerası sadece yedi maç sürdü.

<p>Haziran ayında Cluj'un başına geçen Sumudica, ağustos ayında görevden ayrıldı ve Rumen ekibinde 1.87'lik bir puan ortalaması elde etti.</p>
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Haziran ayında Cluj'un başına geçen Sumudica, ağustos ayında görevden ayrıldı ve Rumen ekibinde 1.87'lik bir puan ortalaması elde etti.

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