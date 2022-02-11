Muğla'da tarihi yapılar restore ediliyor

Başkan Gürün, “Üzerinde yaşadığımız şehir coğrafyası, tarihi, yapıları, insanı ile kültür öğelerinin iç içe geçtiği zengin bir medeniyeti barındırıyor. Tarih yazan Herodot’un memleketi Muğla’mızda tarihi dokumuza, geçmişten gelen kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu yapıları gün yüzüne çıkarak yeni kuşaklarla buluşmalarını sağlıyoruz. Her yapının bir hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Muğla’mızda turizmi 12 aya yaymayı, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tarım ve turizm kenti olarak bilinen şehrimizde kültürel değerlerinde çok çeşitli ve ilgi çekici olduğunu herkesin görmesini istiyoruz. Bunun için Kültür kenti şehrimizde bu güzellikleri göz önüne çıkararak herkesin yararlanmasını istiyoruz” dedi.