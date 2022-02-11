Muğla'da tarihi yapılar restore ediliyor
Büyükşehir Belediyesi Datça’da Osmanlı Döneminde yapılan Çeşmeköy Camii’ni, Milas’ta Osmanlı döneminde yapılan Pinarköy Camii’ni, Yatağan’da Cumhuriyet dönemine ait Cemil Toksöz Konağı’nı, Menteşe’de Camikebir Mahallesinde Osmanlı döneminde yapılan Muğla mimarisinin Sivil Mimarlık örneği Gözcüler Evi’ni ve Yatağan Stratonikeia Kenti’nde taş dükkânı restore ederek Muğla kültür mirasına kazandırdı.
Büyükşehir Belediyesi 6 tarihi yapının restorasyonunu tamamlarken 5 tarihi yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Kayaköy’de Taş Ev, Menteşe’de Ağa Konağı, Meryem Ana Kilisesi, Saburhane Meydanı, Yatağan’da Osman Hamdi Bey Evi’nin de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Gürün: Kültürel Mirasımızı Gelecek Nesillere Aktarıyoruz
Muğla’nın tarım ve turizm kenti yanında önemli bir kültür kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu kültür öğelerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
Başkan Gürün, “Üzerinde yaşadığımız şehir coğrafyası, tarihi, yapıları, insanı ile kültür öğelerinin iç içe geçtiği zengin bir medeniyeti barındırıyor. Tarih yazan Herodot’un memleketi Muğla’mızda tarihi dokumuza, geçmişten gelen kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu yapıları gün yüzüne çıkarak yeni kuşaklarla buluşmalarını sağlıyoruz. Her yapının bir hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Muğla’mızda turizmi 12 aya yaymayı, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tarım ve turizm kenti olarak bilinen şehrimizde kültürel değerlerinde çok çeşitli ve ilgi çekici olduğunu herkesin görmesini istiyoruz. Bunun için Kültür kenti şehrimizde bu güzellikleri göz önüne çıkararak herkesin yararlanmasını istiyoruz” dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Tesla'ya ırk ayrımcılığı ve taciz davası açıldı
- Kazada ölen Ahmet, okul harçlığı için çalışıyormuş
- Kiev halkı: Ukrayna ve Rusya kardeş ülkeydi
- Bu yıl Meksika'da 5 gazeteci öldürüldü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- Musk ilk kez o detayı paylaştı: Oğlum kollarımda öldü
- Uzun: Elektrik zammı hukuka aykırı, geri çekilmeli
- Milli sporcu mücadeleyi bırakmıyor
- Sağlık çalışanları yine şiddete maruz kaldı
- Can Yılmaz'dan 'boş baklavaya' alternatif: 'Boş tost'