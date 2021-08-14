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Omurgasız deniz canlıları fosilleriyle ilgili haberler çıktıktan sonra bu yıl içinde Bulanık'ta da benzer fosillerin olduğu yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Dölek, şöyle konuştu:

"Arazide Mollusca fosilleri beklerken Gastropod ve deniz kestanesi ile farklı türlere ait olduğunu düşündüğümüz fosillerle karşılaştık. Bunların 35 milyon yıl öncesine ait olabileceğini düşünüyoruz. Paleontologlardan gelen bilgiler ışığında Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafyasını bu yeni veriler ışığı altında tekrar, yeniden belki yorumlayacağız. Doğu Anadolu Bölgesi coğrafyası özelinde Muş'un da paleocoğrafyası ve paleoiklim koşulları hakkında yeni verilere, yeni bilgilere sahip olmuş olacağız."