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Gazetecilerin bu tespitin tarihi önemine ilişkin sorusu üzerine Yıldız, "1. Dünya Savaşı'nda kullanılan el bombaları hakkında bilgi vermesi açısından önem arz ediyor. 782 el bombasının çıktığı şimdiye kadar bir kazı yok. Muhtemelen bunlar Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmak üzere saklandı. Ya saklayanlar vefat etti veya başka bir nedenden dolayı burada unutuldu" ifadelerini kullandı.