Günlerce haber alınamadı, kazdığı çukurda ölü bulundu
Zonguldak'ta 4 gün önce define aramak için evinden ayrılan Nizamettin Güllüoğlu (49), kazdığı çukurda ölü olarak bulundu. Güllüoğlu’nun jeneratör gazından zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.
Olay, Devrek’e bağlı Yeşilöz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Güllüoğlu, 4 gün önce iddiaya göre, "Define aramaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Nizamettin Güllüoğlu'ndan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.
Köylülerle birlikte yapılan aramada, Güllüoğlu'nun daha önce de define aradığı ormanın 1 kilometre içerisindeki kayalık alanda kazdığı çukurun etrafında kıyafet parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler, gaz maskeleriyle çukura indi. Ekipler, yaklaşık 8 metrelik çukurda Güllüoğlu'nun cansız bedenini buldu.
İtfaiye tarafından çukurdan çıkarılan Güllüoğlu'nun cenazesi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güllüoğlu'nun ilk belirlemelere göre, çukurda çalıştığı sırada aydınlatma için kullandığı jeneratörün çıkardığı gazdan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı.
Video Haberler
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
- CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
- Korkutan gemi yangını söndürüldü
- Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Ciddi yan etkileri var! Araştırmalar ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!