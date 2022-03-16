Mutlaka izlemeniz gereken en güzel Kore dizileri

SQUID GAME

Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde Dünya çapında yayınlanan Güney Koreli bir drama dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynamıştır.

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur. Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dahil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.