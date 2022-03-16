Mutlaka izlemeniz gereken en güzel Kore dizileri
SQUID GAME
Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde Dünya çapında yayınlanan Güney Koreli bir drama dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynamıştır.
Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur. Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dahil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.
TOMORROW WİTH YOU
16 bölümden oluşan 2017 yapımı fantastik Kore dizilerindendir.
Fantastik konusu olan romantik komedi dizisidir.
Zaman yolculuğu yapabilen ve bu sayede zengin olmuş bir erkekle, önceleri popüler bir oyuncu olup sonrasında ününü kaybetmiş bir kızın evlenmesi ve eşinin zaman yolculuğunu yaptığını öğrenmesiyle başlayan bir hikaye…
Oyuncuları: Shin Min-a, Lee Je-hoon, Kim Ye-won, Jo Han-cheol, Kwang-rok Oh.
THE FIRST STOP OF COFFEE PRİNCE
2007 yapımı 17 bölümden oluşan bir başka Netflix’ten izleyebileceğiniz en iyi Kore dizilerinden olan The 1st Shop of Coffee Prince.
Daha çok komedi ve romantik türden bir Kore dizisidir.
Erkek kılığına girmiş kız konusunu en komik şekilde işleyen dizilerdendir. Zorlu şartlarda yaşayan ve kız olduğunu saklamak zorunda olan karakterimiz ile rahat şartlarda yaşayan erkek başrolümüzün yolu kesişir ve olaylar güzelleşir.
Oyuncuları: Yoon Eun-hye, Gong Yoo, Kim Jae-wook, Lee Sun-gyun, Chae Jung-an.
REBEL THIEF WHO STOLE THE PEOPLE
2017’de yayınlanan 30 bölümden oluşan tarihi Kore dizileri arasındaki bir diğer dizi.
Tarihi, fantastik ve melodram türleri barındıran bir dizi. Dönemin gaddar kralı Yeonsangun’a karşı Hong Gil Dong ve arkadaşlarının ayaklanmasını anlatıyor.
Oyuncular: Kim Sang-Joong, Yoon Kyun-sang, Honey Lee, Chae Soo-bin, Kim Jung-hyun.
PLAYFULL KISS
Netflix’ten izleyebileceğiniz en iyi Kore dizileri arasında 2010 yapımı 16 bölümden ve Youtube’da özel 7 bölümden oluşan dizidir.
Gençlik dizileri türünde olan dizi konu bakımından romantik komedi dizilerinden bir diğeridir.
Sakar ve beceriksiz başrol lise öğrencisi kızımız alt sınıflardaki hem popüler hem çok zeki erkek öğrencimize ilk görüşte aşık olmuştur. Bir gün açılmak ister ve mektup gönderir ancak bu çok zeki erkek başrolümüz kızın yazım hatalarını bulup teklifi reddeder.
Oyuncuları: Kim Hyun Joong, Jung So-min, Lee Tae-sung, Lee Si-young, Yoon Seung-ah.
PERSONAL TASTE
1 sezon ve 16 bölümden oluşan 2010 yapımı güney Kore dizilerindendir.
Romantik komedi dizisi olan Personal Taste gerçekten gülmenizi sağlayacak seviyede bir komedi dizisi.
Kötü ilişki tecrübeleri yaşamış bir kadın, eşcinsel erkeklerle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşünmeye başlar ve bir erkekle tanışır. Bu erkeğin ilk olarak eşcinsel olduğunu düşündüğü için aradığı kişinin o olduğunu düşünür ancak erkek eşcinsel değildir.
Oyuncuları: Lee Min-ho, Son Ye-jin, Kim Je-seok, Wang Ji-hye, Seung-yong Ryoo.
OH MY VENUS
16 bölümden oluşan Oh My Venus dizisi 2015 ve 2016 tarihleri arasında yayınlanmış bir romantik komedi dizisidir.
Romantik komedi dizisi olsa bile dizide zaman zaman dram ve izleyenleri sağlıklı yaşama, spora yönlendirici konular da işleniyor.
Lisede popüler olan bir kızın zamanla kilo alması ve o dönemde karşılaşıp hoşlandığı erkeğin kızın zayıflamasına yardımcı olmasıyla başlayan dizide birçok aşk, ayrılık ve entrika anlatılıyor.
Oyuncuları: Shin Min-a, So Ji-sub, Sung Hoon, Henry Lau, Yo In-yung.
MY LOVE FROM THE STAR
21 bölümden oluşan 2013 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış en iyi Kore dizilerindendir.
Dizinin şu an Netflix‘de yayınlanan 21 bölümü My Love From The Star ismiyle yayınlanıyor.
Fantastik romantik komedi türünde olan dizinin içinde bilim-kurgu ve dram ögeleri de bulunuyor.
Farklı bir gezegenden Dünya’ya gelmiş ve 400 yıldır Dünya’da yaşayan bir erkeğin kendi gezegenine gitmesine 3 ay kala Dünya’dan bir kıza aşık olmasıyla olaylar başlar.
Oyuncuları: Jung Ji-hyun, Kim Soo-hyun, Bae Suzy, Yoo In-na, Ahn Jae-hyun.
KILL ME HEAL ME
Kill Me Heal Me, 2015 yapımı 20 bölümden oluşan güney Kore dizisidir. Fantastik, dram ve gizem konuları barındıran romantik komedidir. Konusu itibarıyla bir hastalık üzerinden ilerlediği için medikal dram olarak da tanımlanabiliyor.
Dissosiyatif kimlik bozukluğu olan milyarder bir erkek ile onu gizlice tedavi etmeye çalışan psikiyatri uzmanı arasında geçen romantik bir hikaye.
Oyuncuları: Ji Sung, Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Kim Yoo-ri, Oh Min-seok.
I HEAR YOUR VOICE
Netflix’te bulabileceğiniz 2013 yapımı 18 bölümden oluşan bir başka Kore dizisidir.
Konu açısında daha çok dram ve gerilim türündedir.Küçük yaşlarda babasıyla yolculuk ederken bir çocuğun kamyon çarpması sonucunda babasını kaybetmesi ve sonrasında bu olaya bağlı olarak yaşadığı olaylar anlatılır.
Oyuncuları: Lee Jong-suk, Lee Bo-young, Yoon Sang-hyun, Lee Da-hee, Jung Woong-in
HELLO MONSTER
2015’te yayınlanmış 16 bölümlük “Remember You” olarak da bilinen Kore dizisidir.
Aksiyon ve gerilim türlerinin yanında yine aşkın da olduğu bir dizidir.
Suç psikolojisi üzerine eğitim almış bir adam ile polis teşkilatının özel biriminde yer alan kadının ilişkisi anlatılıyor.
Oyuncuları: Seo In-guk, Park Bo-gum, Jang Na-ra, Choi Won-young.
GUARDIAN THE LONELY AND GREAT GOD
2016’da başlayan ve gündeme bomba gibi düşen 16 bölümü bulunan en iyi Kore dizileri arasında gösterilen dizidir. Ayrıca dizinin adı “Goblin” olarak da karşınıza çıkabilir.
Fantastik ve dram dizileri arasındadır.
Dizi çok eski tarihlerden giriş sahnesiyle başlıyor. Burada kralla görüşmek isteyen Kim Shin öldürülerek Goblin’e dönüşüyor ve ölümsüz oluyor. Seneler süren ölümsüzlük sıkıcı olmaya başlıyor ve artık bir işkenceye dönüyor. Ölümsüzlükten kurtulmak için ise bir Goblin gelinine ihtiyacı vardır...
Oyuncuları: Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook, Yoo In-na, Yook Sungjae.
EMERGENCY COUPLE
2014’te 21 bölüm olarak yayınlanmış en iyi Kore dizileri arasında gösterilen bir drama dizisidir.
Drama ve romantizm konuların işlendiği film Kill me Heal me gibi medikal dram türünde denilebilir.
Bir tıp öğrencisi ve beslenme uzmanı arasında geçen aşkı anlatan dizi tıp doktoru olan karakterimizin tüm ailesi doktor olduğundan bu evliliğe izin vermez ve olaylar gelişir.
Oyuncuları: Choi Jin-hyuk, Ji-hyo Song, Lee Pil-mo, Choi Yeo-jin, Clara
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