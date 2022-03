Mutlaka izlemeniz gereken en güzel Kore dizileri

MY LOVE FROM THE STAR

21 bölümden oluşan 2013 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış en iyi Kore dizilerindendir.

Dizinin şu an Netflix‘de yayınlanan 21 bölümü My Love From The Star ismiyle yayınlanıyor.

Fantastik romantik komedi türünde olan dizinin içinde bilim-kurgu ve dram ögeleri de bulunuyor.

Farklı bir gezegenden Dünya’ya gelmiş ve 400 yıldır Dünya’da yaşayan bir erkeğin kendi gezegenine gitmesine 3 ay kala Dünya’dan bir kıza aşık olmasıyla olaylar başlar.

Oyuncuları: Jung Ji-hyun, Kim Soo-hyun, Bae Suzy, Yoo In-na, Ahn Jae-hyun.