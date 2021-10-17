Newcastle United taraftarlarından Arap Prense, 'hoş geldin' kostümü

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 16:57
<p>İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, bugün Tottenham'ı ağırlayacak.</p>

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, bugün Tottenham'ı ağırlayacak.

<p>Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterlin'e satın alınmıştı.&nbsp;</p>

Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterlin'e satın alınmıştı. 

<p>Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Tottenham maçı öncesi St. James Park'a akın etti.</p>

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Tottenham maçı öncesi St. James Park'a akın etti.

<p>Suudiler tarafından satın alınmasının ardından takımlarının ilk maçına gelen futbol severler, tarzlarıyla dikkat çektiler.&nbsp;</p>

Suudiler tarafından satın alınmasının ardından takımlarının ilk maçına gelen futbol severler, tarzlarıyla dikkat çektiler. 

<p>Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Newcastle'ı satın alan Muhammed bin Selman'a bu kostümlerle 'hoş geldin' dediler.</p>

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Newcastle'ı satın alan Muhammed bin Selman'a bu kostümlerle 'hoş geldin' dediler.

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