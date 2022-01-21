Nihat Kahveci: Ben olsam Fatih hocayı Mart sonuna kadar tutardım

"İsyan eden yok, koşmuyorlar da. Genç oyuncu isyan eder, mücadele eder sonuna kadar. Maç sonunda bir koşayım kayayım dersin ki beni bir görsünler dersin içinden. Bu bile yok ya! Hoca da gitti Burak Elmas'a Allah sabır versin. İkinci yarıyı sessiz izledik bugün taraftarın protestosundan. Fatih hocayı ben olsam Mart ayına kadar tutardım, Avrupa maçı geliyor. Fatih hoca haklıdır haksızdır ama bence zamanlama olarak çok yanlış. Ben şu ana kadar 1 tane Süper Lig maçını izlediğini düşünmüyorum Domenec'in."