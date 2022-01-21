Nihat Kahveci: Ben olsam Fatih hocayı Mart sonuna kadar tutardım
"Sen geliyorsun 2 maçta 7 gol yiyorsun. Fatih hocanın son döneminde takım çok kötüydü, Torrent geldikten sonra bir ivme beklerdim yeni hoca geldikten sonra ama şimdi dibin de dibini gördüler. Attığın gol rakip korneri atıldıktan sonra geliyor. Geçiş oyunlarından atıyorsun. Koskoca Galataasaray'dan set hücumu göremedik. Anadolu takımları demek istemiyorum, onların seviyeleri çok iyi durumda. Cesadetli oynuyorlar, helal olsun onlara."
"Torrent'e gelelim, istesek çok eleştirebiliriz, yerden yere vurabiliriz. İsmail'deyken top bir şeyler yapalım oyuna öyle başlayalım diye konuşmuş takımla. Nelsson ve Marcao'yu açıyor. Bekleri öne atıyor, İsmail oyuna bir başla diyor, Guardiola tarzı. İsmail bir vuruyor taça çıkıyor, İsmail bir vuruyor diğer taraftan taça çıkıyor. Sen bir şey isteyebilirsin de oyuncu onu oynayabilir mi?"
"Galatasaray takım olarak gençleşirken taraftarlar yaşlanıyor. Orta saha olan oyuncuyu oynatmayıp, Van Aanholt'u oynatıyorsun orada. Kadronun içinde olan oyunculardan Emre gitti uçuyor, Okan gitti muhteşem, Yunus Adana Demir'de uçuyor. Her şey mi bu kadar ters gider. İster istemez tribündeki seyirciler sahadakilerden istediğini alamayınca Emre, Yunus oynasaydı içeri girer atardı diyor taraftar haklı olacak."
"43 yaşıma girdim, Galatasaray'da böyle bir oyun tarzı bulmadım. Eskiden Galatasaray'ın topu kovalamasından rakipleri yorulurdu. Galatasaray'ın 4-5 pas yaptığı anları zor çıkarırız yani. Alpaslan'a bir şey demiyorum ama Berkan da Taylan da oynada durum aynı. Sabır sabır sabır dediler ama taş çatlardı bu zamana kadar"
"İsyan eden yok, koşmuyorlar da. Genç oyuncu isyan eder, mücadele eder sonuna kadar. Maç sonunda bir koşayım kayayım dersin ki beni bir görsünler dersin içinden. Bu bile yok ya! Hoca da gitti Burak Elmas'a Allah sabır versin. İkinci yarıyı sessiz izledik bugün taraftarın protestosundan. Fatih hocayı ben olsam Mart ayına kadar tutardım, Avrupa maçı geliyor. Fatih hoca haklıdır haksızdır ama bence zamanlama olarak çok yanlış. Ben şu ana kadar 1 tane Süper Lig maçını izlediğini düşünmüyorum Domenec'in."
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