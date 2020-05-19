4

"Bu sokakta oturuyorum ve Rocky insanın hemen dikkatini çekiyor. Günün her saati duvarın üstünde. Gelen geçenleri izliyor. Ona 'Mahallenin muhtarı' diyorlar. Ne kadar süredir burada diye merak ettim. İnternette eski sokak görüntülerine baktım. 2011 yılının görüntülerini buldum. Tabii Rocky o zaman daha genç. Ama yine aynı yerinde. Bu fotoğrafı Twitter'da paylaştım. Bu sokak işlek bir sokak. Köpek herkesin dikkatini çekmiş. Herkesin aslında fotoğrafı var. Galeride köpekle fotoğrafları var ama kimse bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordu. Twitter'da paylaşınca ve herkes altına fotoğraflarını koyunca insanlar Rocky ile buluşmuş oldu. Yaklaşık 300, 400 insan fotoğraf gönderdi. Hatta yabancılar tweeti kendi dillerine çevirip bu hikayeyi görmüşler. Yabancı Twitter kullanıcıları da 'bu ne güzel bir hikayeymiş' diye paylaşımlar yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ünlü oldu. İnsan kendini güvende hissediyor. Sonuçta bir bekçimiz var."