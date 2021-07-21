<p>Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.</p><p>Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.</p>
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

<p>İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.&nbsp;<br></p>
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İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 

<p>İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.&nbsp;</p>
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İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 

<p>Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.</p>
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Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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