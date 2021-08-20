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Bu yıl daha beter oldu. 4-5 senedir belediyeye dilekçe veriyoruz. Çamurun içinde yaşıyoruz. Kimse burayla ilgilenmiyor. Biz yetkililerden burayı yapmalarını istiyoruz. Biz de belediye çalışanlarına yardım ederiz. Buranın yapılmasını istiyoruz" dedi.

