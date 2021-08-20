2
Kent merkezinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde heyelan oluştu. Heyelanda, 4 evin kullandığı dik yamaçtan inen merdiven yıkıldı. Aynı bölgede daha önce de iki kez heyelan yaşandığı öğrenildi. Önceki heyelanda 'oturulamaz' raporu verilen evde yaşamaya devam eden 6 kişilik aile tahliye edildi.
4
'HER YAĞMURDA AYNI OLUYOR'
Evinin altında toprak kayması yaşanan Yaman Koçaklı, her yağmurda evlerinin bulunduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Destek beklediklerini ifade eden Koçaklı, "Burası her yağmurda böyle oluyor. Yukarıdaki pislik suyla aşağı iniyor. Sular evin içine giriyor...
Video Haberler
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada