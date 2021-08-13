Rize sağanak yağışın etkisine girdi, Ağaran şelalesi taştı, bazı yollarda heyelan meydana geldi
Rize yine şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Çayeli ilçesindeki Ağaran şelalesi taştı, 4 mahalle ile Büyükköy beldesine giden yol trafiğe kapandı.
Rize yine şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Çayeli ilçesindeki Ağaran şelalesi taştı, 4 mahalle ile Büyükköy beldesine giden yol trafiğe kapandı.
Rize yine felaketi yaşıyor: Ağaran şelalesi taştı, bazı yollarda heyelan meydana geldi!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 13, 2021
Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetinin arttırdı. Rize'nin Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşmanın ardından şelalenin alt kısmında bulunan yol ulaşıma kapandı. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken ilçe merkezini Büyükköy beldesine bağlayan yol güzergahı ile 4 mahallenin yolu trafiğe kapandı.
Çayeli Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, yağışların gece boyunca devam edeceği bildirildi.
İlgili Haberler
- CHP’li Öztunç’tan Erdoğan’a 'sel' tepkisi: Sel felaketine gelmemiş de sanki mitinge gelmiş gibi konuştu
- Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
- Sel felaketi sonrası yeniden anıldı: "Metin Lokumcu'yu şimdi anladınız mı?"
- HDP'den sel felaketi için 'derhal aydınlatın' çağrısı: İddialar vahim
Video Haberler
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı