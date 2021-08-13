Rize sağanak yağışın etkisine girdi, Ağaran şelalesi taştı, bazı yollarda heyelan meydana geldi

Rize yine şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Çayeli ilçesindeki Ağaran şelalesi taştı, 4 mahalle ile Büyükköy beldesine giden yol trafiğe kapandı.

ANKA
13 Ağustos 2021 Cuma, 21:46
Rize sağanak yağışın etkisine girdi, Ağaran şelalesi taştı, bazı yollarda heyelan meydana geldi
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Rize yine şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Çayeli ilçesindeki Ağaran şelalesi taştı, 4 mahalle ile Büyükköy beldesine giden yol trafiğe kapandı. 

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetinin arttırdı. Rize'nin Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşmanın ardından şelalenin alt kısmında bulunan yol ulaşıma kapandı. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken ilçe merkezini Büyükköy beldesine bağlayan yol güzergahı ile 4 mahallenin yolu trafiğe kapandı.

Çayeli Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, yağışların gece boyunca devam edeceği bildirildi.


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