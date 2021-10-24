Paraşütçü denize düştü: Ekipler müdahale etti
Festival nedeniyle denizde deniz emniyeti görevi yürüten Sahil Güvenlik Dalış Timi Ukraynalı turistin düştüğü bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından deniz yüzeyinde yarı baygın vaziyette bulunan kadın paraşütçü kurtarılarak sudan çıkarıldı.
Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı paraşütçünün ilk müdahalesi dalgıç personel tarafından yapıldı.
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