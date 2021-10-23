Paul Pogba, vegan krampon giyen ilk futbolcu oldu

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 13:10
<p>Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, Atalanta karşılaşmasıyla bir ilke imza attı.&nbsp;</p>

Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, Atalanta karşılaşmasıyla bir ilke imza attı. 

<p>Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, ünlü tasarımcı Stella McCartney ile yaptığı işbirliği sonucunda dünyanın ilk vegan kramponlarını giydi. Geri dönüşüm ve vegan malzemelerden üretilen krampon Adidas’ta satışa çıktı.</p>

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, ünlü tasarımcı Stella McCartney ile yaptığı işbirliği sonucunda dünyanın ilk vegan kramponlarını giydi. Geri dönüşüm ve vegan malzemelerden üretilen krampon Adidas’ta satışa çıktı.

<p>Pogba, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 3-2 mağlup ettiği maçta yeni kramponlarıyla ilk maçına çıktı. Yeni kramponlarıyla ilgili konuşan Pogba, “Her şeyden önce bir futbolcuyum ama moda ve tasarıma büyük bir ilgim var ve bunu her zaman keşfetmek istedim. Bu işbirliği benim için özeldi çünkü uzun zamandır Stella McCartney’in hayranıyım. Bu yüzden bir araya gelip bu fikri ortaya çıkardığımızda, bir şeyler yaratmak için mükemmel bir fırsat gibi hissettim” dedi.</p>

Pogba, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 3-2 mağlup ettiği maçta yeni kramponlarıyla ilk maçına çıktı. Yeni kramponlarıyla ilgili konuşan Pogba, “Her şeyden önce bir futbolcuyum ama moda ve tasarıma büyük bir ilgim var ve bunu her zaman keşfetmek istedim. Bu işbirliği benim için özeldi çünkü uzun zamandır Stella McCartney’in hayranıyım. Bu yüzden bir araya gelip bu fikri ortaya çıkardığımızda, bir şeyler yaratmak için mükemmel bir fırsat gibi hissettim” dedi.

<p>Vegan krampon fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Pogba, “Karantinadaydım ve futbol oynamayı çok özlüyordum. Bu yüzden oyuna olan sevgimi stil tutkumla birleştiren bir şeye odaklanabilmek inanılmaz bir duyguydu. Adidas ile yarattığımız kramponlar cesur ve benzersiz” ifadelerini kullandı.</p>

Vegan krampon fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Pogba, “Karantinadaydım ve futbol oynamayı çok özlüyordum. Bu yüzden oyuna olan sevgimi stil tutkumla birleştiren bir şeye odaklanabilmek inanılmaz bir duyguydu. Adidas ile yarattığımız kramponlar cesur ve benzersiz” ifadelerini kullandı.

<p>Karantina döneminde moda tasarımcısı Stella McCartney ile işbirliği yapma kararı alan Pogba, adidas’ın Predator Freak isimli vegan kramponunu piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen kramponun bağcıksız modelinin fiyatı 236 Sterlin (3 bin 125 TL), bağcıklı modeli ise 211 Sterlin (2 bin 794 TL) olarak belirlendi.</p>

Karantina döneminde moda tasarımcısı Stella McCartney ile işbirliği yapma kararı alan Pogba, adidas’ın Predator Freak isimli vegan kramponunu piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen kramponun bağcıksız modelinin fiyatı 236 Sterlin (3 bin 125 TL), bağcıklı modeli ise 211 Sterlin (2 bin 794 TL) olarak belirlendi.

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