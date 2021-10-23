Paul Pogba, vegan krampon giyen ilk futbolcu oldu
Pogba, Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 3-2 mağlup ettiği maçta yeni kramponlarıyla ilk maçına çıktı. Yeni kramponlarıyla ilgili konuşan Pogba, “Her şeyden önce bir futbolcuyum ama moda ve tasarıma büyük bir ilgim var ve bunu her zaman keşfetmek istedim. Bu işbirliği benim için özeldi çünkü uzun zamandır Stella McCartney’in hayranıyım. Bu yüzden bir araya gelip bu fikri ortaya çıkardığımızda, bir şeyler yaratmak için mükemmel bir fırsat gibi hissettim” dedi.
Karantina döneminde moda tasarımcısı Stella McCartney ile işbirliği yapma kararı alan Pogba, adidas’ın Predator Freak isimli vegan kramponunu piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen kramponun bağcıksız modelinin fiyatı 236 Sterlin (3 bin 125 TL), bağcıklı modeli ise 211 Sterlin (2 bin 794 TL) olarak belirlendi.
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