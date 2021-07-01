4
Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin bulunduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Burada ilginç olan bir mezar yapısına ulaştık. Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve bir erkek iskeleti ortaya çıktı. Bu erkek iskeleti sırt üstü yatmaktaydı ve mezarda bir de çömlek bulundu. İncelemelerimizde iskeletin bin yıl öncesine yani Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.
Video Haberler
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu