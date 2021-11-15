Ronaldo'nun minik hayranına verilen ceza kaldırıldı!
11 yaşındaki futbol tutkunu Addison Whelan, Dünya Kupası Elemelerinde golsüz sona eren İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz maçına damga vurmuştu. Dublin'deki Aviva Stadyumu'ndaki son düdükle birlikte güvenlikten kurtulan küçük taraftar doğruca Cristiano Ronaldo'ya koştu. Hayranını geri çevirmeyen Portekiz kaptanı gence formasını hediye etti.
İrlanda radyo istasyonu FM104'e konuşan ve Addison Whelan, "Sahaya girdiğim için para cezasına çarptırıldım. Babam ödeyecek. İkinci sırada olduğum için bariyerin üzerinden atladım. Sonra sahaya koştum ama arkamda koşan güvenlik görevlileri vardı ve koşmaya devam ettim. Onlardan kaçabilmek için orta çizgiye doğru koştum ama sonra beni yakaladılar. Sonra Ronaldo'ya seslendim. Arkasını döndü, beni gördü ve onlara beni bırakmalarını söyledi. Sadece şoktaydım ve ağlıyordum ve 'Formanızı alabilir miyim? Lütfen, lütfen. Ben büyük, büyük bir hayranıyım' dedim" ifadelerini kullandı.
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