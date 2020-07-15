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Covid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak.



Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.