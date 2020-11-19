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Sağlık çalışanlarından biri, "Covid-19 ile mücadelede gece-gündüz demeden çalışıyor, hasta oluyor, can veriyoruz. Ne Covid-19 meslek hastalığı sayılıyor ne de görev şehidi sayılıyoruz. İzin yok, istifa yasak. Yıllardır verilmeyen haklarımıza gelince tık yok. Artık yeter" ifadelerini kullandı.