<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden, istifa etmesi istendi.<br></p>
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden, istifa etmesi istendi.

<p>Koronavirüs salgınına karşı en ön saflarda mücadele veren ve çok sayıda meslektaşını kaybeden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medya üzerinden, istifa etmeye çağırdı.</p>
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Koronavirüs salgınına karşı en ön saflarda mücadele veren ve çok sayıda meslektaşını kaybeden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medya üzerinden, istifa etmeye çağırdı.

<p>Sağlık emekçileri, pandemi döneminde haklarının verilmediğini ve mağdur edildiklerini söyledi.</p>
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Sağlık emekçileri, pandemi döneminde haklarının verilmediğini ve mağdur edildiklerini söyledi.

<p>CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut yaptığı açıklamada, "Kahraman sağlık emekçilerimiz niye #fahrettinkocaistifa diye haykırıyor biliyor musunuz Sayın Fahrettin Koca? Çünkü ağır çalışma koşulları iyileştirilmedi, iş yükleri azaltılmadı, sağlıkta atama yapılmadı, özlük hakları verilmedi" dedi.<br></p>
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut yaptığı açıklamada, "Kahraman sağlık emekçilerimiz niye #fahrettinkocaistifa diye haykırıyor biliyor musunuz Sayın Fahrettin Koca? Çünkü ağır çalışma koşulları iyileştirilmedi, iş yükleri azaltılmadı, sağlıkta atama yapılmadı, özlük hakları verilmedi" dedi.

<p>Sağlık çalışanlarından biri, "Covid-19 ile mücadelede gece-gündüz demeden çalışıyor, hasta oluyor, can veriyoruz. Ne Covid-19 meslek hastalığı sayılıyor ne de görev şehidi sayılıyoruz. İzin yok, istifa yasak. Yıllardır verilmeyen haklarımıza gelince tık yok. Artık yeter" ifadelerini kullandı.</p>
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Sağlık çalışanlarından biri, "Covid-19 ile mücadelede gece-gündüz demeden çalışıyor, hasta oluyor, can veriyoruz. Ne Covid-19 meslek hastalığı sayılıyor ne de görev şehidi sayılıyoruz. İzin yok, istifa yasak. Yıllardır verilmeyen haklarımıza gelince tık yok. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

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