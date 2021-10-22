Sampaoli, Cengiz Ünder'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 18:49
<p>Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.<br></p>

Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

<p>Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sampaoli, "Dün Lazio karşısında oynayan oyuncular arasında ağrısı olan tek kişi Cengiz Ünder. Pazar günü oynayıp oynayamayacağını göreceğiz. Umarız oynar" ifadelerini kullandı.&nbsp;<br></p>

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sampaoli, "Dün Lazio karşısında oynayan oyuncular arasında ağrısı olan tek kişi Cengiz Ünder. Pazar günü oynayıp oynayamayacağını göreceğiz. Umarız oynar" ifadelerini kullandı. 

<p>Marsilya, pazar günü saat 21.45'te Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'i sahasında konuk edecek. PSG, 10 maçta 9 galibiyet ile 27 puandayken, Marsilya ise 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligde 3.durumda.<br></p>

Marsilya, pazar günü saat 21.45'te Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'i sahasında konuk edecek. PSG, 10 maçta 9 galibiyet ile 27 puandayken, Marsilya ise 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligde 3.durumda.

<p>Milli futbolcu&nbsp; Cengiz Ünder ise bu sezon Marsilya ile çıktığı 11 maçta 4 gollük bir katkıya sahip.&nbsp;</p>

Milli futbolcu  Cengiz Ünder ise bu sezon Marsilya ile çıktığı 11 maçta 4 gollük bir katkıya sahip. 

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