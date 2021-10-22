Sampaoli, Cengiz Ünder'in sakatlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Marsilya, pazar günü saat 21.45'te Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'i sahasında konuk edecek. PSG, 10 maçta 9 galibiyet ile 27 puandayken, Marsilya ise 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ligde 3.durumda.

