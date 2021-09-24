SON DAKİKA | Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Francisco Montero...
Son dakika... Beşiktaş, Francisco Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Altay maçı öncesi Francisco Montero'nun kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle İzmir'e 16 kişilik kadroyla giden Beşiktaş'ta Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla eksik sayısı 10'a yükseldi.
BEŞİKTAŞ'IN ALTAY MAÇINDAKİ EKSİKLERİ
Francisco Montero, Cyle Larin, Welinton Souza, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Valentin Rosier
Siyah-beyazlılarda, Montero'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ile cezalı Valentin Rosier, bu akşam saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
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